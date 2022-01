Aereo privato precipita vicino al campo di volo: miracolati pilota e passeggero

Un aereo privato con due persone a bordo è precipitato a Nettuno (Roma). Gli occupanti sono sopravvissuti ed hanno riportato delle ferite. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti. Il piccolo aereo privato è precipitato in un'area vicina al campo volo di Nettuno, dove era previsto l'atterraggio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Anzio.

