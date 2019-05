Aereo investito da uno stormo di volatili, paura in volo per i campioni dell'Acqua e Sapone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’erano anche i campioni d’Italia di futsal dell’AcquaeSapone sullo sfortunato volo della Vueling Catania-Roma che domenica mattina è stato investito in pieno, dopo il decollo, da uno stormo di uccelli. I giocatori della società della famiglia Barbarossa erano di ritorno dopo la partita dei play-off ad Augusta. La partenza da Catania per Roma con la compagnia spagnola Vueling era prevista alle 9. Subito dopo il decollo, la paura: i passeggeri hanno sentito un forte botto, l’aereo si è inclinato su un lato. A bordo si è creato il panico, fino a quando il pilota ha comunicato ai passeggeri che sarebbero immediatamente rientrati a Catania.La causa del boato e del problema all’aereo uno scontro frontale con uno stormo di uccelli che hanno danneggiato, per fortuna senza gravi conseguenze, la carlinga del Boeing Vueling. La compagnia ha quindi fatto arrivare un altro aereo da Malaga, ma il rientro a Roma è stato possibile soltanto con partenza alle 16.30. A Fiumicino un altro brivido: l’atterraggio alle 18 è avvenuto infatti in condizioni meteo proibitive il che ha provocato un nuovo spavento per i malcapitati passeggeri. Una vera odissea per i venticinque tra giocatori, tecnici e dirigenti della squadra di Città Sant’Angelo.