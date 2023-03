Aerei caduti a Guidonia, il miracoolato proprietario dell'auto colpita: «Se fossi uscito pochi secondi prima da casa sarei morto»

Si chiama Fabrizio Fiore, ha 56 anni e si definisce «miracolato». Perché è sua la casa accanto alla quale si è schiantato l'aereo militare stamattina a Guidonia ed è sua anche l'auto andata in fiamme «Stavo chiudendo la porta di casa per andare verso la macchina, lì a due metri - ha raccontato al Messaggero -. Ho sentito un botto alle spalle. Se fossi uscito solo qualche secondo prima adesso sarei morto in quell'auto».

Guidonia, il pilota eroe dell'aereo precipitato: con la sua manovra ha evitato una strage

E pensare che con quella manovra, il pilota morto nello schianto ha evitato una strage. Con la sua manovra, infatti, è riuscito a salvare probabilmente diverse vite non facendo scontrare il suo aereo sulle case di Colle Fiorito. Quando ha capito che stava andando a schiantarsi, ha evitato di colpire le abitazioni finendo nell'unica via possibile. Lo ha fatto precipitando su un'auto, che è andata in fiamme. I residenti hanno sentito le richieste di aiuto del pilota, per i soccorsi però non c'è stato nulla da fare. A centro metri dal luogo della tragedia c'è un asilo nido.