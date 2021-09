Acquasparta, cadavere di una donna di Roma all'interno di un'auto in fiamme. Poco lontano la lettera d'addio

Un cadavere di una donna, un'auto carbonizzata e una lettera poco lontano dal luogo della tragedia. È lo scenario che si sono trovati davanti gli investigatori e i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, che stanotte nella zona di Acquasparta (in provincia di Terni) erano intervenuti per spegnere un incendio. Intorno alla mezzanotte sono stati immediatamente allertati i carabinieri. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco la vettura (una Fiat Punto) era in fiamme a bordo strada e l'allarme è stato dato da automobilisti di passaggio. Il corpo privo di vita era adagiato sul sedile del posto di guida che era reclinato. Già partite le indagini: la Procura ha aperto un fascicolo affidato al pc Marco Stramaglia.

La vittima, le cui generalità saranno chiarite dagli esami autoptici, sarebbe una donna sulla sessantina originaria di Roma con un figlio, ma residente ad Acquasparta. Al momento l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che si tratti di un suicidio: poco lontano dall'auto sarebbe stata trovata una lettera in cui la donna spiega i motivi del gesto.