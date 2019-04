Dorme con la fidanzata, il padre di lei lo accoltella nel sonno: grave 26enne

Avevano passato la notte insieme a casa di lei. Poi quelle grida nel cuore della notte mentre stavano dormendo. Un italiano di 26 anni è stato accoltellato nel sonno dal padre della fidanzata, mentre dormiva con lei nell'abitazione di famiglia a Vedano Olona (Varese), questa mattina intorno alle 7. A chiamare i soccorsi è stata la ragazza, svegliata dalle sue grida. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese. Sul posto i carabinieri.



Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo, 49 anni, ad accoltellare il fidanzato di sua figlia, mentre dormiva accanto a lei nella loro casa, questa mattina presto in provincia di Varese, a Vedano Olona. A quanto emerso pare che l'uomo non abbia mai digerito la relazione della figlia con il 26 enne. Grazie alla telefonata della giovane, svegliata dalle urla di dolore del fidanzato, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i carabinieri. Trasportato in ospedale, il giovane è ora nelle mani dei medici. Il suo aggressore è stato invece accompagnato in caserma per essere interrogato.

