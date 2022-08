Roma, picchia la fidanzata, due ragazzi provano a fermarlo: accoltellati all'uscita della discoteca dell'Eur. Lui riesce a fuggire

Due ragazzi, di 19 e 26 anni, hanno avuto il coraggio di bloccare un uomo che stava picchiando la fidanzata. Ma per loro è finita male. Sono stati accoltellati dall’uomo che è riuscito a fuggire. Loro sono dovuti andare all’ospedale per farsi medicare le ferite.

Le fasi dell’accoltellamento sono accadute all’alba di lunedi su un tratto di via Cristoforo Colombo poco distante via della Civiltà del Lavoro. I due ragazzi erano usciti da una discoteca. «Abbiamo visto quell’uomo che stava picchiando una donna - hanno raccontato i due alla polizia -. Una cosa grave. La picchiava nonostante lei piangesse e si disperasse».

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Roma, donna accoltellata al volto e al collo vicino alla Stazione... IL CASO Uccisa a 9 anni a coltellate in strada, choc in Gran Bretagna. Due... ROMA Roma, donna accoltellata al volto e al collo vicino alla Stazione...

Colpiti alle mani e alle braccia

Ecco che il diciannovenne ed il ventiseienne hanno deciso di opporsi alla violenza dell’uomo. «Siamo andati lì per calmarlo», hanno detto i due alla polizia. Ma il violento ha estratto una lama con la quale ha colpito i due giovani che volevano fare da paciere. Sono stati colpiti alle mani e alle braccia. Qualcuno ha chiamato i soccorsi. Quando la polizia è arrivata ha trovato i ragazzi stesi sul marciapiede sanguinanti. Sono stati portati in ambulanza al Sant’Eugenio dove sono entrati in codice giallo. Ora la polizia sta dando la caccia al violento.