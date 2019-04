Ha colpito la moglie al collo con il coltello, poi si è barricato in casa con i tre figli piccoli, mentre la donna è riuscita ad aprire la porta di casa e scappare in strada. L'uomo, un 59enne del Senegal, senza occupazione, era pazzo di gelosia, urla, minacce, ogni giorno, tutti i giorni. Fino a ieri: l'uomo stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur , intervenuti grazie a una segnalazione giunta al 112. Ieri mattina, i militari sono giunti in via Orso Mario Corbino, zona Marconi, dove hanno rintracciato in strada una 39enne romana con una profonda ferita al collo, causata da una coltellata ricevuta dal marito. La donna, che era riuscita ad allontanarsi per chiedere aiuto, è stata raggiunta dai carabinieri che l'hanno soccorsa tamponando la ferita ed è stata poi trasportata d'urgenza al San Camillo.La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico per la «ferita laterocervicale profonda, seguita da abbondantissima emorragia», le sue condizioni rimangono molto gravi. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione della coppia dove hanno bloccato il 59enne, assicurandosi che i tra bambini stessero bene, che l'uomo non avesse fatto del male anche a loro: i ragazzini erano nella camera da letto, terrorizzati. A seguito della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto all'interno del lavandino l'arma utilizzata dall'uomo: un grosso coltello da cucina con una lama di 20 cm. Il senegalese è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, ora si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'appartamento e il coltello sono stati sequestrati, mentre i bambini sono stati portati in una struttura protetta.