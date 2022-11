Abusi sui minori nelle scuole, aumentano del 54% le vittime: ecco i reati

Cresce l'allarme dei genitori per i proprio figli: aumentano i casi di abusi sui minori nelle scuole. Tra i reati che vedono vittime i minori, il maggiore aumento nel 2022 riguarda l'abuso dei mezzi di correzione, la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione: per quest'ultimo l'incremento è del 54% (con un aumento del 58% delle vittime). In generale, per quanto riguarda i reati contro i minori, tra le vittime prevale quasi sempre il genere femminile.

Roma, aveva 287 foto hard di bambine nel computer: 30enne di Ariccia condannato a otto mesi

Abusi dei minori nelle scuole: aumentano i casi

La fascia anagrafica con il più alto numero di vittime è quella sotto i 14 anni e tra gli autori dei reati prevalgono gli uomini di età compresa tra i 35 ed i 64 anni (62%). È quanto emerge dall'elaborato sull'andamento dei reati riconducibili alla violenza nei confronti dei minori, realizzato dal Servizio analisi criminale coordinato dalla Direzione centrale della polizia criminale.

Bergamo, «Diventerai una modella»: così il manager di un'agenzia abusava delle minorenni: chiesti 8 anni di carcere

I dati

Lo stesso rapporto rivela che sono raddoppiate le vittime minorenni colpite dal reato di "sextortion", ossia il ricatto a sfondo sessuale per estorcere denaro: la variazione percentuale sul totale dei casi trattati nel 2021 (101) è stata del +94% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge da un report della Direzione centrale della polizia criminale. Secondo il documento, "la sextortion impatta su vittime minorenni, con effetti lesivi potenziati: la vergogna che i ragazzi provano impedisce loro di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei". Nel 2021 su 101 casi, 77 hanno riguardato la fascia 14-17 anni e 23 quella 10-13. Primo Piano