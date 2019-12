La ragazzina nell'ultimo periodo si comportava in modo strano, così gli insegnanti si sono insospettiti. Si stava chiudendo in se stessa e non appariva serena. Poi un giorno l'epilogo. All'orario d'uscita non voleva tornare a casa, sapendo che sarebbe venuta a prenderla lo zio. La ragazza si rifiutava di uscire dicendo che preferiva rimanere in classe con la sua amica del cuore. A quel punto una insegnante ha cercato di capire il motivo del suo disagio e la ragazzina ha raccontato tutto.



Ne è emersa una storia di abusi e pressioni psicologiche che durava da molto tempo. Le violenze, avvenute più e più volte in due anni, si sarebbero consumate nel tragitto di ritorno da scuola e anche nella casa dove la ragazza viveva con la famiglia, insieme alla sorella della madre, di origini ucraine, e a suo marito. L'uomo, un commerciante, in cambio le avrebbe regalato qualche vestito e pochi euro. Tutto doveva però rimanere un 'loro segretò, altrimenti non le avrebbe più rivolto la parola.



Degli abusi nessuno a casa si sarebbe mai accorto di nulla e così sono andati avanti per circa due anni. Dopo aver ascoltato il racconto della ragazza la docente ha subito informato la preside dell'istituto che aderisce al progetto «Scuole sicure». Così è stata contattata la polizia. Il giorno stesso la 13enne è stata ascoltata in audizione protetta e ha confermato le violenze subite da parte dello zio. Per l'uomo è scattato poco dopo l'arresto. Il commerciante 50enne è stato raggiunto dalla polizia nella località del litorale a nord di Roma in cui vive attualmente. Al vaglio degli investigatori anche il cellulare dell'uomo di cui verrà analizzato il contenuto, in particolare foto e video.

