Torna l'incubo spaccate, devastato un bar: ladri in fuga con la cassa

di Marco De Risi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A colpi di martello hanno infranto la vetrata per poi rubare soldi ed altri oggetti. E’ accaduto alle 3 di notte al bar di un’area di servizio al chilometro 23 della via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Quando sono intervenute le forze dell’ordine hanno constatato il furto ma i ladri sono riusciti a fuggire anche coi soldi nella cassa.Non è il primo furto del genere che capita nella zona. In gergo questo tipo di saccheggio viene definito ”spaccata” proprio per l’azione violenta dei ladri che usano martelli o punteruoli per infrangere la porta a vetri del negozio preso di mira.