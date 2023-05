Incidente A30, morti due fidanzatini di 14 e 16 anni Jemila Boulila e Rosario: gravi la mamma e il fratellino di lei

Si aggrava il bilancio del grave incidente avvenuto domenica sera sull'autostrada A30 Caserta-Salerno a Mercato San Severino (Salerno) che è costato la vita a due giovanissimi di 14 e 16 anni.

I due fidanzatini viaggiavano in auto con la famiglia della ragazza, originaria di San Valentino Torio. Lei è morta sul colpo, mentre lui, residente a Pagani, è morto nella notte all'ospedale di Salerno, dove era stato trasferito dopo un primo soccorso a Mercato San Severino. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dall'inizio. La madre 40enne che era alla guida è ricoverata in terapia intensiva, il fratellino di otto anni, dopo l'intervento chirurgico, lotta tra la vita e la morte.

Le vittime: Jemila e il fidanzato Rosario

Le vittime del drammatico incidente avvenuto nella prima serata di domenica sulla A30 sono, Jemila Boulila, la 14enne residente con la famiglia a San Valentino Torio, e il fidanzato 16enne Rosario, che invece viveva a Pagani.

Il dolore dei sindaci

«Una immensa tragedia ha colpito le nostre comunità», scrive sui social Raffaele De Prisco, sindaco di Pagani. «A seguito del violentissimo incidente mortale di ieri, che ha causato la morte di Jemila, di San Valentino Torio, questa notte ha perso la vita anche Rosario, sedicenne residente a Pagani. Distrutti nel dolore per queste giovani perdite, ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte». Dolore manifestato anche a San Valentino Torio: «Il sindaco Michele Strianese e l'Amministrazione comunale, nonché l'intera comunità si stringono al dolore della famiglia coinvolta, pregando per l'anima della piccola scomparsa e affinché le persone ferite superino prima possibile le fasi critiche del post incidente».

La dinamica

L'incidente stradale è avvenuto sull'A30, al chilometro 52.600, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. La 14enne Jamila è stata sbalzata all'esterno dell'auto ed è deceduta sul colpo. Ferite in modo grave la mamma 40enne che era al volante e il fratellino, un bimbo di 7 anni. Ferito ma in modo lieve anche il padre della ragazza. L'auto, una Toyota Yaris, a quanto pare, mentre procedeva in direzione Nord, avrebbe impattato contro i due guardrail e poi si sarebbe ribaltata.