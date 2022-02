Tommaso Corradini, morto a 37 anni nel maxi tamponamento sull'A26. La Caritas: «Era la mente dei nostri tweet»

«Ha dato visibilità agli invisibili»: con queste parole, la Caritas ambrosiana di Milano ha dato il suo addio a Tommaso Corradini, il 37enne di Monza morto nel tragico incidente sulla A26. Il sinistro è avvenuto lunedì mattina nel tratto tra Casale Monferrato Sud (Alessandria) e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, coinvolgendo quattro camion e una quarantina di veicoli. Oltre a Tommaso, ha perso la vita anche Pietro Puricelli, 71 anni di Groppello Cairoli, Pavia, che viaggiava insieme a lui.

«Ieri Tommaso - scrive la Caritas di Milano su Twitter -, il nostro social media manager, è morto in un incidente stradale. Oggi vogliamo ricordarlo solare e pieno di vita dedicandogli una preghiera speciale. Con il suo impegno ha dato visibilità agli invisibili. Era la mente dei nostri tweet. Grazie #TommasoCorradini»

L'auto delle due vittime, stando a quanto ricostruito finora, è rimasta incastrata tra due tir e per loro non c'è stato nulla da fare. Sul posto è accorsa la polizia per ricostruire le cause dell'incidente. Oltre dieci persone sono state trasportate in ospedale: due in codice giallo, le altre in codice verde per ferite più lievi.