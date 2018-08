A14, traffico in tilt dopo l'incendio del tir in galleria: 13 km di coda

Tredici km di coda sulla A14 come conseguenze dell'incendio di un tir, avvenuto ieri, nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare. Nel tratto, spiega Viabilità Italia, continuano i lavori di messa in sicurezza della struttura, fortemente danneggiata.LEGGI ANCHE Tir a fuoco in autostrada, traffico in tilt verso Pescara I tempi di ripristino si presumono non brevi «In linea con le previsioni da bollino rosso - spiega una nota - anche nella mattinata odierna i volumi di traffico sono particolarmente elevati, in particolare in carreggiata nord dove si registrano 13 km di coda nonostante si circoli su entrambe le corsie disponibili per ridurre i disagi. La carreggiata sud dell' A14 (direzione Pescara) è chiusa nel tratto Porto S. Giorgio e Grottammare. I veicoli che viaggiano in tale direzione escono obbligatoriamente al casello di Porto S. Giorgio e possono riprendere l' A14 al successivo casello di Grottammare percorrendo i 26 chilometri della SS 16, con tempi di percorrenza di circa 60/70 minuti».«Si registrano, al momento, 13 km di coda in carreggiata nord, per i veicoli che da Bari stanno andando in direzione Bologna, a causa della cantierizzazione dell'area. Sulla carreggiata opposta, a causa dell'uscita obbligatoria a Porto S.Giorgio, ci sono 9 chilometri di coda, percorribili in circa 40 minuti. A tale stazione, per facilitare le operazioni di deflusso, non è previsto il pagamento del pedaggio».