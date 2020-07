Auto si incendia in galleria: autostrada bloccata

Incendio in galleria in A14. Si è temuto il peggio oggi alle 14 quando un'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla carreggiata nord dell'autostrada, all'interno della galleria Pianacce nel comune di Silvi, a seguito dell'incendio di un'autovettura. L'auto, una Oper Zafira, con a bordo un uomo di 60 anni residente in provincia di Foggia, si è incendiata mentre era in marcia. Il conducente, dopo aver notato il fumo dal vano motore, ha subito fermato l'auto a lato della carreggiata mettendosi in sicurezza.



Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno riscontrato che la squadra antincendio dell'azienda Gsa, a cui è affidato il servizio antincendio per conto di Autostrade per l'Italia, aveva già iniziato lo spegnimento delle fiamme che avevano avvolto completamente l'autovettura. I vigili del fuoco hanno provveduto a completare l'azione di spegnimento e hanno messo in sicurezza il veicolo. La galleria, che al momento dell'incendio era percorribile a doppio senso di marcia, in quanto l'altra galleria era temporaneamente chiusa al traffico, è tuttora bloccata in attesa che un carro attrezzi provveda alla rimozione dell'auto incendiata e gli addetti dell'autostrada eseguano la pulizia della carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche la polizia Autostradale e il personale della società Autostrade per l'Italia.

Ultimo aggiornamento: 15:28

