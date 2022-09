Zelensky, ecco chi è l'inquilina (dell'ex Urss) in vacanza nella sua villa a Forte dei Marmi (e perché non poteva affittarla)

Chi trascorre le vacanze nella villa a Forte dei Marmi di Zelensky? Sarebbe un'inquilina russa, secondo quanto riportato da Il Tirreno. La 54enne risulta nata in Urss, potrebbe avere un doppio passaporto e avrebbe viaggiato molto nel mondo.

Forte dei Marmi, la villa del presidente ucraino Zelensky affittata a una coppia di russi residenti a Londra

Chi è l'inquilina

La sua permanenza in Toscana non sarebbe una novità. Il Tirreno sarebbe in possesso di un documento sulla sua identità che conferma che l’inquilina (estiva) della villa del presidente ucraino è nata nell’ex Unione sovietica.

Chi ha pagato l'affitto

L’affitto potrebbe essere stato pagato tramite intermediari o tramite una società che non ha sede in Russia. Certo è che d’agosto, la signora ha trascorso le vacanze nella villa, ospitando amici nella piscina, andando al mare, noleggiando biciclette, com’è nella migliore tradizione di chi frequenta la cittadina vip della Versilia. Dentro alla villa, lo hanno ammesso in qualche modo gli stessi titolari dell’agenzia che gestisce in esclusiva l’affitto dell’edificio, parlando di ospiti russofoni, sono passati gli amici russi.

Perché non poteva essere affittata

Zelensky non avrebbe potuto affittare la villa alla donna dell'ex Unione Sovietica in virtù delle sanzioni in corso. L’immobile, infatti, non doveva essere abitato né da russi, né da ucraini. Nel contratto che, però, l’agenzia immobiliare, nel nome della riservatezza, non intende mostrare e anche con una nota della San Tommaso srl, ieri ha spiegato che «non sono stati stipulati contratti di locazione con cittadini della Federazione russa».

Le foto rivelatrici

Sarebbero state proprio le fotografie da lei pubblicate sui social mentre si trovava nel giardino e a bordo piscina dell’abitazione, a Vittoria Apuana, acquistata da una società riconducibile al presidente dell’Ucraina e alla moglie, a richiamare l’interesse sui vacanzieri nella villa dell’ucraino.