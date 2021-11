Per un mese sarà vietato dormire nella zona rossa sull’isola di Vulcano, alle Eolie. A causa dell’emissione di gas tossici, in particolare alte quantità di anidride carbonica - particolarmente insidiosa perché è inodore e incolore - il sindaco Marco Giorgianni ha firmato un’ordinanza per disporre il provvedimento, che è in vigore dalle 23 alle 6 del mattino. L’area interessata è quella di Porto Levante, insieme alle zone limitrofe: si estende...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati