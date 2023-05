Malpensa, donna rifiuta di spegnere il cellulare e l'aereo decolla con tre ore di ritardo (dopo l'intervento della polizia)

Tre ore di ritardo sull'orario di partenza, per colpa dei capricci di una passeggera: la donna non ne voleva sapere di terminare la sua videochiamata e spegnere il cellulare, come richiesto dal personale di volo della Ryanair, per consentire la partenza dell'aereo da Milano Malpensa a all'areoporto di Brindisi.

«Dovevamo partire alle 17.45 e il volo era già in ritardo per altri problemi - ha raccontato un testimone a Telebari - proprio mentre il pilota si stava avvicinando alla pista di decollo, i membri dell'equipaggio hanno chiesto ripetutamente a una passeggera di spegnere il cellulare».

Nonostante l'insistenza del personale di volo, e di qualche passeggero che cominciava a innervosirsi, la donna non solo si sarebbe rifiutata a più riprese di obbedire agli ordini, ma avrebbe pure iniziato a minacciare a gran voce l'equipaggio e gli altri passeggeri a bordo.

Costringendo perfino il comandante a interrompere la manovra e tornare indietro.

L'intervento della polizia

Alla fine il velivolo è decollato, tre ore dopo l'orario previsto, ma senza la passeggera molesta a bordo: per farla scendere, il personale di Ryanair ha dovuto addirittura chiedere aiuto alla polizia. In un video diffuso dall'emittente pugliese, infatti, si vede la donna in procinto di scendere dall'aereo, con i bagagli in mano, scortata dagli agenti in servizio.