Doveva essere un weekend di festa per il compleanno di Vittoria, volata in cielo a 9 anni. Il dramma si è consumato a Portogruaro dove la piccola di casa Cuomo viveva con mamma e papà e i tre fratelli. Ieri mattina l'improvvisa crisi non ha lasciato nessuna speranza per Viki, deceduta tra le braccia dei genitori. «Il mio angelo Viki è volato in cielo. Ti amo cucciola mia». È stata la mamma, Martina Ricetto, a comunicare la morte della figlia...

