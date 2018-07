© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auguri social (e romantici) per la sindaca Virginia, che compie. La foto di una torta, sul balcone di casa con tanto di candeline. E un selfie, scattato dalla prima cittadina appoggiata alla spalla del. E' proprioa postare le immagini in occasione deldella sindaca.Ad aprile era stato lui ad annunciare la ritrovata unione della coppia, dopo che @virginiaraggi aveva fatto un tweet per commentare le celebrazioni del Natale di Roma, accompagnato da una foto: che gira il collo sorridente verso l’obiettivo e al suo fianco proprio il marito.