Altro che “casa dolce casa”. Vivere in condominio può diventare un amaro supplizio quotidiano. C’è chi non è libero di camminare su tutta la superficie del proprio appartamento per evitare che i rumori irritino il proprio vicino, chi viene ricoperto di insulti solo perché il figlio piange o gattona sul pavimento, chi subisce minacce di morte ogni volta che parcheggia la propria auto nel cortile e chi si ritrova il balcone inondato (per dispetto) di mozziconi di sigarette, briciole o acqua delle piante. Sono in forte aumento le denunce per stalking condominiale e, di conseguenza, i processi pendenti nei tribunali italiani. Il reato di atti persecutori, introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 per fornire una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne, viene sempre più spesso utilizzato per perseguire i comportamenti vessatori dei vicini di casa molesti. Sicuramente alla base c’è un aumento della litigiosità, conseguente anche al periodo in cui - a causa delle restrizioni anti-Covid - si era costretti a trascorrere intere giornate in casa. Ma c’è anche una maggiore sensibilità da parte del cittadino nel capire che, grazie a questa fattispecie penale, si ha lo strumento giuridico per porre fine a un incubo.

TRASLOCO PER DISPERAZIONE

Per tornare ad avere con la sua famiglia una vita serena, David Di Meo, magistrato, è stato costretto addirittura a vendere il suo appartamento a Roma, in zona Ponte Mammolo, e a trasferirsi dall’altra parte della città. I tre inquilini del piano di sotto battevano violentemente con manici di scopa sul soffitto quando sentivano camminare la figlia di appena due anni e mezzo o "gattonare" il piccolo di cinque mesi. Suonavano a ogni ora del giorno e della notte al citofono e al campanello. Se incontravano i coniugi nelle scale o sul pianerottolo, li apostrofavano con insulti, spesso rivolti anche ai bambini: «Avete rotto il... sempre a fare sti rumori, basta! Ti sfondo! Ti ammazzo!». Dopo otto anni dalle prime denunce, lo scorso 17 aprile è arrivata la sentenza del giudice Alberto Caprioli del Tribunale capitolino che ha condannato a 8 mesi di reclusione per stalking condominiale gli ex vicini di casa (madre e figlio, perché nel frattempo il padre è morto). «Questa pronuncia ci dà una soddisfazione morale, ma la preoccupazione resta anche dopo la condanna. Io ho ancora paura per i miei figli, perché non so la mente di quelle persone cosa possa contemplare - racconta David Di Meo - Queste ipotesi criminose si fondano su un atteggiamento spesso morboso da parte dell’autore del reato. Per noi l’unico modo per provare a metterci al sicuro, è stato quello di allontanarci da quel condominio. Oltre ai danni psicologici, abbiamo subito un danno economico: abbiamo dovuto svendere prima dei 5 anni un appartamento già ristrutturato. Non potevamo camminare, se chiudevo un cassetto partivano gli insulti».

Anche Fulvio M., 53 anni, a causa delle continue molestie perpetrate dalla sua vicina di casa, la 76enne Perla C., è stato costretto a lasciare il suo appartamento nel quartiere romano di Talenti e a trasferirsi altrove. L’anziana lo inseguiva fino al parco dove l’uomo portava i suoi cani e al supermercato, ricoprendolo di pesanti insulti. Ora è imputata in due diversi procedimenti per stalking condominiale e per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima.

STANZE OFF LIMITS

In una palazzina signorile in zona Camilluccia, sempre nella Capitale, Alfonso P., 61 anni, ha reso talmente invivibile la vita alla vicina di casa che la figlia minorenne di quest'ultima è costretta a dormire nella camera da letto del fratello, perché quella stanza non confina con l'appartamento dell'imputato. Solo così «si preservava da violente invettive dell'uomo in caso di involontaria caduta di oggetti sul pavimento», si legge nel capo di imputazione. Vivono confinati in casa loro per evitare minacce e parolacce dell’uomo nei confronti del quale la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking condominiale. La vittima è stata costretta persino a installare una telecamera nel pianerottolo, dopo aver scoperto una notte che il vicino si era appostato dietro la sua porta d’ingresso.

Ci sono poi due donne che sono state prese a male parole, con annesse minacce, da un inquilino del loro palazzo in zona Cecchignola, a Roma: l'una, per aver parcheggiato la propria vettura in un posto non ritenuto idoneo dall’imputato: «Sei una zingara, devi spostare il camper (...) siccome sei una donna sola devi stare attenta». L'altra, apostrofandola così, mentre attendeva l'apertura del cancello condominiale: «Pezzente, morta di fame, qui dentro non conti un c..., inquilina di m..., ti sistemo io». Ora il 55enne, Paolo N., è a processo per stalking condominiale.

Ma c'è anche il caso di una 62enne originaria di Bari e residente nel quartiere Anagnina della Capitale che è stata assolta, pur avendo perseguitato un'intera famiglia, da marzo 2023 in poi, «lanciando rifiuti, oggetti e liquidi di vario genere» sul loro terrazzo, tanto da danneggiare le tende esterne con mozziconi di sigarette accese, e pur avendoli ricoperti di insulti: «Luridi zingari, non pulite». O ancora, all'indirizzo del padre: «Deficinente parcheggia bene, te la faccio pagare». E il "fargliela pagare" significava, per la donna, impedire che l'auto dei suoi vicini potesse fare manovra, bloccando il passaggio con la sua vettura.



(ha collaborato Silvia Pollice)