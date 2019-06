Automobilista attraversa cordolo dei tram a Roma: resta incastrata e paralizza il traffico

Dopo la scalinata di viale delle Belle Arti percorsa con l'auto perché il conducente "aveva fretta" ecco un'altra follia al volante, assurda e pure pericolosa. Un'automobilista ha pensato bene di attraversare il cordolo di cemento che delimita la corsia riservata ai tram, rimanendo incastrata con il veicolo e bloccando il traffico per ore.

E' successo domenica in via Labicana in pieno centro a Roma a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni. Non è chiaro quali fossero le intenzioni della donna al volante, probabilmente accortasi di aver sbagliato strada intendeva fare una inversione di marcia

La foto postata su Facebook ha scatenato l'ironia degli utenti che hanno riversato commenti sarcastici e ironici sulla "bravura" dell'automobilista.