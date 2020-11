Covid a Nocera Inferiore, incinta del quarto mese muore per il virus: Veronica aveva 33 anni e già una bimba

Muore di Covid, al quarto mese di gravidanza. Lutto a Nocera Inferiore: è morta a 33 anni l'avvocatessa Veronica Stile. Già mamma di una bimba di 3 anni, era incinta al quarto mese di gravidanza ed era sposata con Rosario Stanzione, imprenditore nonché ex calciatore di Napoli e Nocerina. Era ricoverata da alcuni giorni a Napoli, a seguito di alcune complicazioni per il virus. Una notizia che ha sconvolto la comunità del Comune del Salernitano.

APPROFONDIMENTI LUZZARA Covid a Reggio Emilia, morta a 21 anni Martina Bonaretti: «Era... ABRUZZO Covid, muore 39enne di San Salvo, in primavera Alessio aveva superato... PIEMONTE Covid, dramma a Torino: Chiara Cringolo muore a 21 anni, aveva un... REGNO UNITO Regno Unito, «C'è il Covid, niente chemio per 3...

«Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi – scrive su Facebook il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato – Non saprei dire ora quanto il Covid c'entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi cosi».

«La Nocerina – scrive Casa Nocera – a tutti i livelli, abbraccia Rosario Stanzione, imprenditore, ex calciatore molosso, nel recente passato vicino al club, colpito in queste ore da un grave lutto, la scomparsa prematura dell’adorata moglie Veronica Stile. Il presidente Paolo Maiorino, i dirigenti e i collaboratori, l’ufficio stampa, i calciatori e lo staff partecipano al dolore delle due famiglie». Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio di amici, conoscenti ma anche semplici cittadini. La Fondazione Fioravante Polito «apprende con sgomento della notizia della morte dell’avvocatessa Veronica Stile, moglie dell’amico Rosario Stanzione, che ha aderito al Passaporto ematico con il centro sportivo Futsal Park. La Fondazione rimembra commossa che l’avv. Stile firmò nel corso del X premio Andrea Fortunato a Roma la nuova proposta di legge sul Passaporto ematico e nell’esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia intende ricordarla con gratitudine pubblicando questa sua immagine».

Ultimo aggiornamento: 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA