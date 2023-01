I vaccini Covid possono far svanire il Botox? Lo studio rivela gli effetti sulle persone

Cattive notizie per le modelle di Instagram e le celebrità di Hollywood che invecchiano: i vaccini Covid possono far svanire il Botox più velocemente. Uno studio israeliano afferma che le iniezioni di Botox utilizzate per ridurre al minimo le rughe sulla fronte e sulle zampe di gallina «potrebbero essere meno efficaci dopo la vaccinazione contro il Covid-19». I ricercatori hanno scoperto che il tempo medio impiegato dai pazienti per aver bisogno di una ricarica del levigante per le rughe si è ridotto dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer mRna.







. Secondo quanto riferito, i dermatologi negli Stati Uniti stanno osservando la tendenza ad anticipare le iniezioni tra chi usa il botox.

La dermatologa di New York, la dottoressa Marisa Garshick, ha affrontato l'argomento in un post a di Instagram la scorsa settimana.

«Il vaccino Covid è il motivo per cui il tuo Botox non dura così a lungo?» chiede nel breve video, prima di mostrare un'immagine dello studio.



"Even for my patients who do get botox for hyperhidrosis, I always counsel them that they should still continue to use an antiperspirant such as Certain Dri to ensure the most reduction in sweating." -@drmarisagarshick #excessivesweating #botox #skincare #sweatlesslivemore pic.twitter.com/rv5sCnmeG5 — Certain Dri (@certaindri) December 23, 2020

Nella didascalia di accompagnamento, il dottor Garshick ha chiarito che mentre alcuni dermatologi - e pazienti - potrebbero aver notato questo fenomeno in ufficio, «sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere veramente questa osservazione».

Si è anche assicurata di avvertire che il potenziale effetto collaterale cosmetico non è un motivo per non farsi vaccinare.

Il dibattito

Commentando il post, la famosa influencer per la cura della pelle Susan Yara ha affermato che anche lei ha sperimentato la dissoluzione più rapida del suo filler.

«Ugh!! Non volevo che fosse vero, ma è successo a me. Sono passata a Xeomin e ha fatto una grande differenza», ha scritto sotto il video.

Le iniezioni generalmente durano dai quattro ai sei mesi prima che sia necessario un rabbocco per garantire una carnagione liscia.

Botox è un marchio di iniettabili di tossina botulinica. Sono una classe chimica iniettabile nota come neuromodulatori che interrompono i segnali tra nervi e muscoli per farli rilassare.Di conseguenza, le rughe visibili scompariranno.

Questi neuromodulatori sono tipicamente usati per trattare le aree del viso tra le sopracciglia e agli angoli degli occhi, così come a volte per rimpolpare il labbro superiore in una procedura chiamata "lip flip".

Lo studio

Lo studio ha esaminato più in generale gli iniettabili di tossina botulinica, non solo il popolare Botox, ma anche altri trattamenti neuromodulatori più recenti come Dysport, Xeomin e Jeuveau.

Pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology, il documento si è concentrato su 45 soggetti, l'89% di sesso femminile, con un'età media di 48,3 anni.

A causa delle dimensioni relativamente ridotte del campione, i ricercatori hanno chiarito che i loro risultati sono inconcludenti e hanno richiesto ulteriori ricerche sull'argomento. Tuttavia, i loro risultati hanno mostrato una marcata diminuzione del tempo necessario ai pazienti per tornare alle cliniche che necessitavano di iniezioni di rabbocco di botulino di tipo A (Bta).

Si può presumere che la riduzione di questo intervallo tra i trattamenti rispecchi «una riduzione dell'efficacia del Bta» dopo il vaccino, hanno spiegato i ricercatori.

Lo studio non ha determinato esattamente perché l'iniezione avrebbe avuto un effetto sul Botox di qualcuno.

Le ipotesi

Ma i ricercatori ipotizzano che la risposta immunitaria creata dall'iniezione potrebbe vedere la sostanza iniettata come una sostanza estranea nel corpo e attaccarla. A sua volta, gli effetti del Botox svaniscono rapidamente quando gli anticorpi nel flusso sanguigno lo combattono.

Inoltre non ha chiarito se la contrazione del virus Covid stesso abbia avuto un impatto simile sulla longevità del Botox.

Le domande sull'impatto dell'iniezione di mRna sui pazienti con filler - sostanze iniettate nella pelle per aggiungere volume e pienezza - sono state sollevate all'inizio durante il lancio del vaccino dopo che la FDA ha riferito che due persone hanno sviluppato gonfiore facciale dopo la vaccinazione, entrambe con precedenti storie di cosmetici iniezioni di filler.

Su entrambi, il gonfiore era localizzato nel punto in cui è stato iniettato il filler, ma è stato ridotto con antistaminici e crema steroidea.

I medici all'epoca sostenevano che la reazione era molto probabilmente il risultato del sistema immunitario che si riattivava sulla scia del vaccino, una spiegazione simile a quella avanzata dal recente studio incentrato sul Botox. Tuttavia, nessuno di questi effetti collaterali implica che il vaccino Covid non sia sicuro, come molti dermatologi chiariscono chiaramente.

Se i pazienti sono preoccupati che il loro Botox non funzioni altrettanto bene dopo il jab, sono disponibili altri tipi di trattamenti Bta e potenzialmente più efficaci. Allo stesso modo, le persone possono anche sviluppare una resistenza naturale al Botox nel tempo, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto il vax.

In breve, come si spera che la maggior parte sarebbe d'accordo, vale la pena evitare un virus potenzialmente mortale con una o due rughe sulla fronte.