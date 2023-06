Tumore colon e pancreas, pronto un vaccino? I risultati promettenti per curarlo: ecco come funziona

Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per la medicina. Siamo sul punto di vaccinarci contro il cancro? i primi studi mostrano una rapida ascesa di una nuova - e promettente - iniezione. Il vaccino contro il cancro, già pronto, potrebbe aiutare a prevenire le ricadute nei pazienti affetti da tumori del colon e del pancreas, causati dalla mutazione di Kras: il numero dei malati è sempre più in crescita.

Lo studio

Una prima sperimentazione ne ha testato gli effetti in persone affette da tumori del colon e del pancreas. Lo studio, condotto per la prima volta sull'uomo, ha dimostrato che il vaccino, sviluppato dalla piccola azienda Elicio Therapeutics, è in grado di ridurre il rischio di recidiva nel 100% dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione del tumore, ma che presentavano ancora marcatori tumorali nel sangue.

Nonostante l'asportazione del tumore e l'assenza di tracce della malattia nelle scansioni, quasi tutti i pazienti hanno mostrato segni di ritorno del cancro all'inizio dello studio.

Gli scienziati che hanno condotto lo studio hanno dichiarato che, sebbene siano necessari studi molto più ampi per confermarne l'efficacia, l'iniezione potrebbe migliorare la sopravvivenza per il cancro al colon, che si prevede sarà la prima causa di morte per cancro entro il 2030, e per il cancro al pancreas, che ha un tasso di sopravvivenza di appena il 12,5% dopo cinque anni.

L'obiettivo

A differenza di altri vaccini sperimentali contro il cancro in fase di sviluppo, l'iniezione non dovrà essere personalizzata per ogni paziente, rendendola più facilmente disponibile e meno costosa.

«L'obiettivo principale era dimostrare che è sicuro e fattibile, ed è molto sicuro e fattibile», ha dichiarato la dottoressa Eileen O'Reilly, oncologa gastrointestinale presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York e autrice principale dello studio.

I pazienti e il comun denominatore

Questa fase ha coinvolto 25 pazienti affetti da cancro al pancreas o al colon.

Tutti avevano subito l'asportazione chirurgica del tumore e non mostravano segni di cancro nelle scansioni. Tuttavia, avevano ancora biomarcatori tumorali nel sangue, tra cui il DNA tumorale circolante, o ctDNA. Questo proviene direttamente dalle cellule tumorali.

Ciò significa che il cancro è ancora presente e che il rischio di un ritorno del tumore è quasi inevitabile.

«Questo è il momento in cui la persona, che sfortunatamente non è guarita, ha il minor numero di tumori», ha dichiarato il dottor Pashtoon Kasi, direttore della ricerca sul cancro colorettale presso la Weill Cornell Medicine e uno degli autori dello studio. Si tratta di pazienti ad alto rischio. In realtà, rischio elevato non è probabilmente un termine preciso per indicare quanto sia grave la situazione. Si tratta di pazienti che non vengono curati dopo aver avuto la migliore opportunità».

«Tale vaccino utilizza due peptidi, G12D e G12R. Questi si legano all'albumina, una proteina del corpo che trasporta gli acidi grassi ai linfonodi. L'albumina aiuta il vaccino a raggiungere direttamente i linfonodi, attivando il sistema immunitario. Questo è diverso da altri vaccini peptidici», ha detto il dottor Kasi, «perché vaccini simili seguono un percorso più tortuoso, viaggiando verso organi non necessari e degradandosi nel processo.L'albumina che vi è attaccata è come un'astronave che atterra su un pianeta. Costringe il vaccino ad atterrare sui linfonodi»

I peptidi creano quindi un tipo di globuli bianchi, i cosiddetti linfociti T, che combattono il cancro rimanente.

«Abbiamo scoperto che questo sistema ha un grande vantaggio», ha dichiarato il dottor Christopher Haqq, responsabile della ricerca e sviluppo e direttore medico di Elicio Therapeutics, l'azienda che sta sviluppando il vaccino. «Non solo crea un numero maggiore di cellule T, ma ne migliora anche la funzione, come la capacità di formarsi all'interno del tumore solido, dove possono agire contro il cancro».

La risposta immunitaria

Quando è stata somministrata la dose più alta, il 100% dei pazienti ha avuto una risposta immunitaria, suggerendo che il vaccino potrebbe aiutare a ridurre questi biomarcatori tumorali nei pazienti con malattia persistente.

«Non ci aspettavamo di vedere il segnale clinico che abbiamo avuto», ha detto il dottor O'Reilly. «Abbiamo visto che è molto fattibile. Molto sicuro, molto facile. I pazienti lo adorano».

Cosa sono le mutazioni Kras

Il vaccino è specificamente mirato alla mutazione Kras, che si riscontra in pazienti con diversi tipi di cancro, tra cui il cancro al pancreas e al colon. Il Kras è un oncogene, ovvero un gene mutato che ha il potenziale di causare il cancro. Il Pancreatic Cancer Action Network stima che circa il 95% dei pazienti affetti da cancro al pancreas presenti la mutazione Kras. «È quasi onnipresente nelle persone affette da cancro al pancreas», ha detto il dottor O'Reilly.

Inoltre, fino alla metà dei pazienti affetti da cancro al colon ne sono affetti. Poiché il KRAS è così diffuso nei tumori del pancreas e del colon, i ricercatori hanno ritenuto che questi fossero i tipi di cancro migliori su cui testare il vaccino. «Questi sono stati scelti come figli di poster per i tumori che presentano mutazioni Kras», ha detto il dottor Kasi.

Il vaccino

Il vaccino viene iniettato in entrambe le braccia e in entrambe le gambe, per un totale di quattro iniezioni a settimana per quattro settimane. I pazienti hanno continuato con questo processo a settimane alterne per due settimane, poi hanno fatto una pausa prima di iniziare un periodo di richiamo di tre mesi.

La fase di richiamo è necessaria perché dopo un certo periodo di tempo la risposta immunitaria al vaccino si attenua. Si tratta di un vaccino «off-the-shelf», cioè non personalizzato per ogni singolo paziente.

«Ci sono enormi vantaggi pratici in questo tipo di approcci rispetto ai vaccini antitumorali personalizzati», ha detto il dottor O'Reilly. I vaccini personalizzati prelevano le cellule tumorali da un paziente e creano un vaccino in laboratorio utilizzando le cellule del paziente stesso. Un vaccino personalizzato richiede diverse fasi che richiedono tempo, tra cui il prelievo di campioni di tumore da inviare all'azienda produttrice del vaccino per i test. Questo comporta tempi più lunghi e costi più elevati.

Pronto all'uso?

Nel caso del cancro, risparmiare tempo potrebbe significare salvare una vita. «Qualcosa di pronto all'uso è già pronto per l'uso», ha detto il dottor Kasi. «Ha ampie implicazioni rispetto a un vaccino personalizzato».

Anche se il costo esatto non è chiaro, questo vaccino potrebbe essere significativamente più economico di altri vaccini personalizzati, dal momento che si tratta di un prodotto pronto per l'uso. In molti altri studi sui vaccini, il vaccino viene aggiunto ad altri tipi di trattamento, tra cui la chemioterapia. Tuttavia, ciò che rende unico questo studio è che ai pazienti è stato somministrato solo il vaccino da solo.

Le perplessità

Tuttavia, ci sono delle limitazioni. L'iniezione è destinata ai pazienti il cui cancro non si è diffuso, esclusi quelli in stadio III o IV della malattia.

È improbabile che abbia gli stessi vantaggi nelle persone con una malattia ingombrante, sintomatica e progressiva. Stiamo deliberatamente colpendo il sistema immunitario quando è più probabile che abbia il suo massimo potenziale", ha detto il dottor O'Reilly.

Questo può essere uno svantaggio importante per il cancro al pancreas, ad esempio. Secondo le stime del National Cancer Institute (NCI), più della metà dei casi viene diagnosticata dopo che la malattia si è già diffusa ad altri organi, perché i primi sintomi, come ittero e dolore addominale, sono facilmente trascurabili. «C'è un enorme bisogno insoddisfatto nei pazienti più avanzati che hanno una malattia metastatica a distanza», ha detto il dottor Haqq.

L'anno scorso, i co-fondatori della società di produzione di farmaci BioNTech Uğur Şahin e Özlem Türeci hanno affermato che i vaccini per il trattamento del cancro potrebbero essere disponibili entro la fine del decennio. Oltre a questo vaccino, ne sono in fase di sviluppo centinaia per combattere la malattia.

I numeri

La maggior parte dei pazienti nello studio era affetta da cancro al pancreas, la terza forma di malattia più letale negli Stati Uniti. In media, solo il 12,5% sopravvive dopo cinque anni. Il Sistema Sanitario nazionale inglese stima che quest'anno saranno diagnosticati circa 64.000 nuovi casi di tumore al pancreas, oltre a più di 50.000 decessi.

I casi sono in aumento. Secondo l'American Cancer Society, negli Stati Uniti l'incidenza della malattia è aumentata dell'1% ogni anno dal 2000. A livello globale, i casi sono raddoppiati dal 1990, secondo uno studio del 2019 pubblicato su The Lancet.

Il resto dei partecipanti era affetto da cancro al colon, che è aumentato in tutto il mondo tra i giovani. L'ACS stima che quest'anno verranno individuati circa 153.000 casi di cancro del colon-retto, di cui 19.500 tra le persone di età inferiore ai 50 anni.

Si prevede che circa 52.550 persone moriranno a causa della malattia. I casi sono raddoppiati tra il 2010 e il 2030 nelle persone sotto i 40 anni, la maggior parte dei quali viene diagnosticata in fasi successive a causa di sintomi più ampi.