Trucco per non pagare il bagaglio a mano, spedisce i vestiti con Vinted: «Così risparmio». Come funziona

Un trucco per non pagare il bagaglio a mano spospola sul web. Tutto è partito da un video pubblicato su TikTok da parte di "Gaia Travels", l'account di una ragazza che si occupa di consigli di viaggio che entusiasta recita: «Quanto ti rifiuti di pagare il bagaglio a mano per viaggiare allora spedisci i tuoi vestiti su Vinted». Ricondiviso e commentato anche su altri social, il reel ha aperto il sipario su un trucco al quale la stragrande maggioranza dei mortali viaggiatori probabilmente non aveva pensato, ma che invece ha una sua nicchia di seguaci: «Io pure faccio sempre così, costa molto meno», rivela un utente su X.

Eurocamera, Bruxelles vieti il sovrapprezzo dei bagaglio a mano in aereo

Le reazioni

Tra entusiasti e detrattori, la "tecnica Vinted" solleva sicuramente la curiosità: «È una trashata ma obiettivamente si risparmia, poco ma sicuro.

Mi rimane oscuro il meccanismo però. Che fai, una finta vendita a tipo 1 euro?», indaga un utente. «Voi siete matti», sentenzia un altro ragazzo, prontamente contestato: «Ma perché non dovrebbe essere una pratica percorribile e vantaggiosa? Perché dovrebbero essere dei matti?».

Un piccolo caso social che si inserisce nell'ampio solco delle polemiche sui "prezzi occulti" inseriti dalle compagnie aeree low cost, alle quali anche le istituzioni europee cominciano a richiedere più severi parametri di trasparenza in difesa dei consumatori.