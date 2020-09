Roma, l'amico è in ritardo: fa scattare l'allarme e blocca il treno alla stazione Termini

L'amico era in ritardo, così ha deciso di bloccare il treno facendo scattare l'allarme. Ne ha rimediato, però, una denuncia per interruzione di pubblico servizio. È successo lo scorso 11 settembre, alla stazione Termini di Roma. Il convoglio regionale stava partendo, così per evitare che il connazionale restasse a terra un tunisino ha azionato i sistemi d'emergenza per la riapertura delle porte. Il treno ne ha accusato un ritardo di oltre quindici minuti.

Sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno scoperto che entrambi i tunisini fossero irregolari, così è stato notificato loro un decreto di espulsione sul territorio nazionale.

.

Ultimo aggiornamento: 13:07

