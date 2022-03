Treni, caos sull'alta velocità Firenze-Roma: ritardi fino a due ore: ecco la lista delle corse cancellate

Dalle 5.30 di questa mattina, 17 marzo, si stanno registrando cancellazioni, limitazioni e rallentamenti fino a 120 minuti nella circolazione dei treni Alta Velocità e regionali nei nodi di Firenze e Roma, con effetti anche sull'intero asse AV Torino - Salerno. A determinarli sono stati alcuni problemi tecnici agli apparati di comando centralizzato e computerizzato del traffico in fase di risoluzione. Lo rende noto Rfi, che sta diffondendo nelle stazioni interessate «le opportune informazioni sulla situazione in atto».

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:00) - Milano Centrale (9:24)

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27)

• FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:10)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35)

• FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45)

• FA 8502 Roma Termini (6:50) - Bolzano (11:51)

• ICN 770 Trieste Centrale (19:50) - Roma Termini (6:35)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) - Salerno (10:50)

• ICN 798 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (9:20)

• ICN 1524 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (16:25)

• RV 4095 Chiusi (5:25) - Roma Termini (7:13)

• RV 4150 Roma Termini (5:47) - Ancona (9:40)

• RV 4094 Roma Termini (6:06) - Firenze Santa Maria Novella (9:52)

• RV 4099 Firenze Santa Maria Novella (6:40) - Roma Tiburtina (10:49)

• RV 4096 Roma Termini (7:02) - Firenze Santa Maria Novella (10:48)

• R 21024 Napoli Centrale (4:00) - Roma Tiburtina (6:20)

• R 20621 Orte (4:16) - Fiumicino Aeroporto (6:33)

• R 18734 Chiusi (5:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:05)

• R 20625 Orte (5:01) - Fiumicino Aeroporto (7:18)

• R 20627 Orte (5:31) - Fiumicino Aeroporto (7:48)

• R 20521 Fiumicino Aeroporto (5:57) - Orte (8:10)

• R 18935 Firenze Santa Maria Novella (6:32) - Borgo San Lorenzo (7:49)

• R 21049 Roma Tiburtina (6:55) - Napoli Centrale (10:13)

Treni instradati sul percorso alternativo tra Roma e Firenze via Pisa con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti:

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

Treno parzialmente cancellato, instradato sul percorso alternativo tra Pisa Centrale e Roma Termini via Grosseto con un maggior tempo di percorrenza di 120 minuti:

• FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) - Fiumicino Aeroporto (10:22): limitato a Roma Termini (10:43)

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare da Pisa Centrale il treno RV 4014 in partenza alle ore 7:38 e in arrivo alle ore 8:38.

I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono utilizzare da Roma Termini i primi treni Regionali utili.

Treni parzialmente cancellati:

• FR 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50): origine da Roma Termini (7:10), i passeggeri da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9516 in partenza alle ore 6:40 e in arrivo a Roma Termini alle ore 7:55

• FR 9508 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:03): origine da Firenze Santa Maria Novella (7:55), i passeggeri in partenza da Roma Termini possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

• IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55): limitato a Orte (8:16), i passeggeri da Orte possono proseguire fino a Roma Termini con i primi treni Regionali utili

• IC 534 Roma Termini (7:50) - Ancona (11:25): origine da Orte (8:30), i passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni Regionali utili fino a Orte

• EN 295 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45): limitato a Bologna Centrale (5:43)

• RV 4093 Chiusi (4:00) - Roma Termini (5:50): limitato a Orte (5:03)

• RV 4510 Roma Termini (6:57) - Foligno (8:50): origine da Terni (8:01)

• R 18730 Arezzo (4:27) - Firenze Santa Maria Novella (5:55): limitato a Pontassieve (5:29)

• R 18731 Firenze Santa Maria Novella (5:00) - Arezzo (6:17): origine da Pontassieve (5:20)

• R 20690 Roma Tiburtina (5:01) - Fiumicino Aeroporto (5:48): origine da Roma Ostiense (5:17)

• R 18930 Borgo San Lorenzo (5:02) - Firenze Santa Maria Novella (6:04): limitato a Pontassieve (5:36)

• R 18931 Firenze Santa Maria Novella (5:15) - Borgo San Lorenzo (6:30): origine da Pontassieve (5:37)

• R 18820 Arezzo (5:28) - Prato Centrale (7:22): limitato a Pontassieve (6:30)

• R 17858 Firenze Campo Marte (6:02) - Prato Centrale (6:40): origine da Firenze Rifredi (6:13)

• R 18739 Firenze Santa Maria Novella (6:24) - Arezzo (7:54): origine da Pontassieve (6:47)

Treni cancellati:

• FR 9608 Salerno (5:15) - Milano Centrale (10:00), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9490 in partenza da Salerno alle ore 6:10 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 10:58, dove possono proseguire fino a Milano Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

• FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9404 in partenza da Roma Termini alle ore 6:35 e in arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 10:34

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:13)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9607 in partenza da Milano Centrale alle ore 7:00 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 11:33

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9490 in partenza da Napoli Centrale alle ore 7:09 e in arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 12:34

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Roma Termini (8:35)

• FA 8588 Roma Termini (6:25) - Genova Piazza Principe (10:45)

• IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) - Roma Termini (8:20)

• RV 4539 Terni (5:30) - Roma Termini (6:35)

• RV 4118 Chiusi (5:45) - Firenze Santa Maria Novella (7:38)

• R 20391 Fara Sabina (5:35) - Fiumicino Aeroporto (7:03)

• R 89699 Firenze Santa Maria Novella (5:40) - Montevarchi (6:31)

• R 18733 Firenze Santa Maria Novella (5:30) - Chiusi (7:35)

• R 20627 Orte (5:31) - Fiumicino Aeroporto (7:48)

• R 20623 Monterotondo (5:32) - Fiumicino Aeroporto (6:48)

• R 18934 Borgo San Lorenzo (5:35) - Firenze Rifredi (6:45)

• R 4116 Arezzo (5:50) - Firenze Santa Maria Novella (6:45)

• R 18822 Arezzo (5:55) - Pistoia (8:08)

• R 18737 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Arezzo (7:29)

• R 18738 Arezzo (6:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:29)

• R 20393 Fara Sabina (6:05) - Fiumicino Aeroporto (7:33)

• R 20704 Roma Tiburtina (6:08) - La Storta (7:12)

• R 18936 Borgo San Lorenzo (6:08) - Firenze Santa Maria Novella (7:26)

• R 20607 Monterotondo (6:09) - Cesano (7:46)

• R 18984 Borgo San Lorenzo (6:30) - Firenze Campo Marte (7:10)

• R 20395 Fara Sabina (6:35) - Fiumicino Aeroporto (8:03)

• R 20609 Monterotondo (6:39) - Cesano (8:16)

• R 20594 Roma Ostiense (6:46) - Monterotondo (7:26)

• R 18741 Firenze Santa Maria Novella (7:08) - Arezzo (8:34)