Sabato di metà luglio infuocato sul tratto abruzzese della autostrada 14 e caos sulla statale 16. Questa mattina, traffico rallentato, lunghe file e incolonnamenti, a causa di deviazioni e restringimenti della carreggiata è iniziato all’alba. Quattro ore, in media, per percorrere il tratto Pescara Nord-Pedaso. Sia verso sud, che salendo verso Ancona, la situazione è al limite.



Si stanno registrando: 2 chilometri di coda tra il bivio della A14 e A25 Torano-Pescara, una coda di 4 chilometri in prossimità del casello autostradale di Roseto e un altro incolonnamento di 2 chilometri nei pressi del casello in Val Vibrata. La situazione più critica in prossimità del Viadotto Cerrano tra Pineto e Silvi, a causa dei lavori in corso e dalle barriere bordi-ponte posto sequestro dalla procura di Avellino, la coda ha toccato i 5 chilometri. Non va certo meglio sulla statale adriatica 16 che costeggia Silvi Marina, Pineto e Roseto. Quindi, altamente urbanizzata, arrecando danni alle persone che vivono nell’abitazione lungo quel tratto che oltre al traffico diurno devo subire anche l’inquinamento acustico del transito dei tir durante la notte a causa delle 16 chiusure previste da Aspi, per tre giorni a settimana fino al 5 agosto. Ma non solo, il danno riguarda anche, l’ambiente, l’economia e il turismo. Le persone lamentano di dover convivere con i fumi, con lo smog e con i rumori.



Tutto questo in attesa della riduzione delle tariffe in A14 ed il ripristino delle doppie corsie di marcia, annunciati ieri dalla Società Autostrade. Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA