«La piaga che infama Palermo? Il traffico ». La celebre scena di Jonny Stecchino nel film di Roberto Benigni ha reso per tutti immediato l'accostamento del capoluogo siciliano agli imbottigliamenti di automobili per le vie del centro. Adesso, però, èa conquistare il primato di. Secondo un nuovo report di TomTom, l'azienda delle tecnologie di localizzazione, nella capitale gli automobilisti trascorrono in media il 39% di tempo in più nel traffico. Seguono Palermo (35%), Messina (32%), Genova (31%) Napoli (30%) e Milano (30%).è la numero 31 per livello di traffico a livello globale e le sueimbottigliamenti sono via di Torrevecchia, via del Foro Italico, via Cassia, via Gregorio VII, la Tangenziale Est e via di Boccea e ledi traffico sono leTomTom ha stilato una classifica anche a livello mondiale. Mumbai ha il primato: lì gli automobilisti indiani trascorrono in media il 65% di tempo in più del dovuto nel traffico. In seconda posizione c’è la capitale colombiana, Bogotà (63%), seguita da Lima in Perù (58%), Nuova Delhi in India (58%) e la capitale russa, Mosca (56%).