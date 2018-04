Da Togliatti al Duce, da Riina alle Br: la storia d’Italia nelle foto scattate della polizia

di Cristiana Mangani

Più di un secolo di storia d’Italia attraverso le immagini raccolte dalla Polizia scientifica. Una mostra itinerante attraverso la quale i crimini ma anche le persecuzioni politiche, vengono raccontati da foto e documenti inediti. Terroristi, malavitosi, criminali comuni, reperti di ordinaria attività di polizia che rivelano particolari conosciuti a pochi. Dalle impronte di Mussolini, ancora giovane e con i capelli neri, in una foto della polizia svizzera che lo aveva fermato come clandestino, che erroneamente lo chiama Benedetto anziché Benito, al cartellino fotosegnaletico di un Sandro Pertini all’epoca della sua condanna per attività antifascista. Dal sequestro e l’omicidio di Aldo Moro all’uccisione del capo della Squadra mobile di Palermo Giorgio Boris Giuliano. E poi ancora, dalle stragi di stragi di Capaci e di via D’Amelio, ai pizzini di Bernardo Provenzano, al più recente conflitto a fuoco, finito con la morte del terrorista di Berlino, Anis Amri.La mostra, che verrà inaugurata domani dal capo della Polizia Franco Gabrielli e dal responsabile della Direzione centrale anticrimine Vittorio Rizzi, rimarrà aperta dall’8 al 14 aprile. E se una delle attività più caratterizzanti della Polizia Scientifica è quella di cristallizzare la scena del crimine, con l’esposizione si è voluto fermare l’attenzione su vicende che hanno segnato la vita del nostro Paese. «Un’occasione - come ha scritto Gabrielli nella prefazione del catalogo - per guardarsi allo specchio e confrontarsi con il passato, ma anche con il futuro che ci aspetta».