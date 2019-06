Muore a 95 anni senza mai un lusso: nel testamento dona tre milioni di euro per il nuovo ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E'e solo il decesso tutti hanno scoperto unlasciato in. Non solo, Comune in provincia di, può fregiarsi di un’altra grande. Si chiamae nel suo testamento ha deciso diper la costruzione di una Maglie. A raccontare le volontà di Vita Carrapa, deceduta il 15 febbraio scorso all’età di 95 anni, il consigliere comunale Antonio Giannuzzi.“Ultima di una famiglia - sottolinea Giannuzzi - di tre sorelle e di un fratello, Paolo, l’unico sposato ma senza figli, rimasto vedovo già da giovane, al quale si può far risalire parte del patrimonio familiare, la signora Vita ha redatto un, in cui dispone, con atto pubblico, davanti al notaio Giovanni De Donno, quale erede universale dei suoi beni, l’Azienda Sanitaria Locale Lecce 1, per la realizzazione, sul territorio di Maglie, di una struttura di cura ed assistenza che dovrà essere intitolata alla sua famiglia”.“Del contenuto - spiega Giannuzzi - ho informato, in qualità di fiduciario della defunta, l’attuale commissario Rodolfo Rollo. La consistenza dell’importo, ci obbliga ad una vigilanza accorta, affinché le volontà della testatrice, per conto anche degli altri fratelli, abbia un concreto soddisfacimento. Nessun lusso, in tutta la vita dei fratelli Carrapa, affinché i loro veri eredi, i cittadini di Maglie, potessero godere al posto di quei figli che non hanno potuto avere”.