Sessanta quesiti, a risposta multipla, e cento minuti per venire a capo. Il test di ingresso per le facoltà di medicina si è svolto oggi, nel primo pomeriggio, e in queste ore impazzano online le ricerche sui quesiti più complicati. Quelle domande che hanno mandato in tilt, o quasi, gli aspiranti medici. La lista è lunga: parte dalla sezione di biologia con l’epitelio di transizione e l’allele autosomico recessivo HbS, il progesterone e i nucleotidi Agu, e arriva fino alle domande di matematica sul volo della gazza e quelle di cultura generale, quelle sulla comprensione del testo, relative alla spiegazione della Constitutio de feudis, o Edictum de beneficiis: l'editto emanato nel 1037 dall'imperatore Corrado II il Salico. Di tutto, insomma, tanto da far girare la testa ai candidati.

Test di Medicina al via oggi per 65 mila candidati: quesiti, punteggio e tempo a disposizione, come funziona

GLI ARGOMENTI

I 60 quesiti erano a risposta multipla, con 5 opzioni di risposta previste, e nello specifico c'erano 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 quesiti di ragionamento logico e problemi; 23 quesiti di biologia, 15 quesiti di chimica e 13 quesiti di fisica e matematica. «Praticamente per fare il test serve una laurea in biologia - polemizza Michela, appena concluso il test, fuori dalla Sapienza - tante domande e tanto complesse. Mi ha messo in difficoltà la domanda sul progesterone ma anche quella sull’epitelio di transizione. Eppure vengo dal liceo scientifico e mi sono preparata tanto, sia per la maturità sia per questo test».

IL DEF

Qualcuno non ha saputo rispondere alla definizione di Def, il Documento di economia e finanza, criticando la scelta delle domande di cultura generale ma c’è anche chi, venendo da una scuola superiore con poche ore di chimica, si lamenta della lista di domande tutta centrata sulla tabella degli elementi. «Ho studiato tutta l’estate - racconta Tiziano, fresco di diploma - non mi aspettavo tutti quei calcoli tra biologia, chimica e matematica. Ho perso tantissimo tempo». Tra i test di fisica e matematica c’è poi la vera protagonista della giornata: la gazza che, durante il suo volo orizzontale, lascia cadere una moneta dal becco. Il candidato doveva calcolare l’altezza del suo volo.

LE RISPOSTE

Il ministero dell’università ha già pubblicato online tutti i quesiti e le relative risposte esatte, al link https://accessoprogrammato.miur.it/2022/index.php?pag=MED, ma un’idea degli argomenti usciti era già chiara dai primissimi minuti subito dopo il test: la redazione di skuola.net, infatti, ha notato un’impennata delle ricerche su google relative soprattutto all’epitelio di transizione, al progesterone e ai microfilamenti, così come al Def. E si va avanti così, con le ricerche online, ancora per ore. L'esito è atteso da ben 65.378 aspiranti dottori, tanti sono i candidati che hanno affrontato il test d'accesso oggi a medicina, si contendono i 15.876 posti disponibili.