Test di medicina, come funziona? Le 60 domande pescate tra 7.000 quesiti: le simulazioni in forma anonima

È quasi arrivato il fatidico giorno: martedì 28 maggio debutterà il nuovo test per l'accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria dopo il disastroso esperimento del Tolc Med, al centro di ricorsi e polemiche e quindi archiviato.

Sono 71.508 gli iscritti alle prove, 67.260 per Medicina, 7.862 per Veterinaria. I posti disponibili sono oltre 20 mila. Oltre a questa di maggio, ci sarà una sessione a luglio, con la possibilità, per i candidati, di partecipare ad entrambe. Lo svolgimento dei test sarà in presenza ed il formato della prova sarà cartaceo e composto da sessanta domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica di almeno 7.000 quesiti.

L'iscrizione

La procedura di iscrizione alle prove e la successiva fase di inserimento in graduatoria nazionale è invece esclusivamente in modalità on line. Alle prove di ammissione possono partecipare i candidati iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o in possesso di diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria superiore.

Le date

Le prove di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria si svolgeranno martedì 28 maggio e martedì 30 luglio 2024. Quelle per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, invece, mercoledì 29 maggio e mercoledì 31 luglio.

I quesiti

I quesiti vengono estratti da un'apposita banca dati, che contiene anche la risposta esatta, complessivamente composta da almeno 7.000 quesiti, che è stata pubblicata per metà venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove che si svolgeranno nei prossimi giorni, per l'altra metà verrà resa nota almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio.

Le simulazioni in forma anonima

Gli studenti possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima; l'esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Le prove di ammissione, per il cui svolgimento sarà assegnato un tempo di 100 minuti, consisteranno nella soluzione di 60 quesiti che presenteranno 5 opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, su argomenti riguardanti le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica.

Le competenze

Nello specifico, per la laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria verranno predisposti 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 di ragionamento logico e problemi; 23 di biologia (19 per la prova di ammissione in Medicina veterinaria); 15 di chimica (19 per la prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina veterinaria); 13 di fisica e matematica.

Il punteggio

I candidati risulteranno idonei all'ammissione ai corsi di laurea qualora abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a 20 punti. Per la valutazione delle prove saranno attribuiti al massimo 90 punti; 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. Rispondendo in questi giorni ad un sondaggio tra mille aspiranti medici, oltre il 70% ha affermato di non aver trovato particolarmente difficili le domande.