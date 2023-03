PERUGIA - Altra violenta scossa alle 20.08: magnitudine stimata fra 4.4 e 4.9 grande paura in città, avvertita in tantissime zone e soprattutto nei piani più alti dei palazzi.

Cinque minuti dopo altra scossa tra 3.7 e 4.2 stimata dagli esperti Ingv.

In centro a Perugia tante persone in strada, alcuni anche in ciabatte per la paura.