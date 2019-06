Terremoto a Roma, allarme sui social network: «Spaventoso»

#Terremoto sentito in maniera netta nella zona sud-est della #Capitale . Il letto ha ballato. #Roma

Mi fa strano avvertire il terremoto a Roma, ho pensato subito ad epicentro in Abruzzo o Umbria con entità diversa, per fortuna sbagliavo. A Roma Sud si è avvertita distintamente e pure decisamente lunga. Da Lucano so di cosa parlo. Meglio così #Terremoto #roma