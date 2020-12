Terremoto a Pozzuoli di 2.7 avvertito a Napoli e ai Campi Flegrei. «Udito un boato»

Terremoto, notte di paura a Pozzuoli e Napoli per uno sciame sismico in serata che ha interessato tutta l'area flegrea. La scossa più forte, alle 22.54 di magnitudo 2.7 a profondità di soli 2 chilometri, è stata avvertita distintamente a Pozzuoli nell'area della Solfatara, ma anche ad Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e in generale in tutto il quadrante ovest di Napoli. Molti cittadini (alcuni sono scesi nelle strade soprattutto a Pozzuoli) affermano di aver udito un boato.

Un #terremoto di Md 2.7 è avvenuto alle ore 22:54 nei pressi di #Pozzuoli (#Napoli). Il terremoto è stato nettamente e fortemente avvertito in tutta la zona di Pozzuoli e in alcune aree napoletane.

Questo sia per via della bassa profondità e sia per la composizione del terreno. pic.twitter.com/mvAy6aMHtJ — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 19, 2020

In precedenza, una scossa di magnitudo 2,1 ad una profondità di 2,3 kmera stata avvertita distintamente, intorno alle 22.54 dalla popolazione nell'area flegrea. In particolare nella zona della Solfatara, Pozzuoli alta e l'area costiera tra Pozzuoli e Bagnoli. Epicentro sulla dorsale Solfatara Agnano Pisciarelli. Gli eventi, legati al fenomeno del bradisismo flegreo, sono stati preceduto da una trentina di movimenti di entità minore, succedutisi nell'arco della giornata. Il suolo flegreo è in una fase ascensionale, costantemente monitorato dall'INGV, che comporta eventi sismici. L'ultimo evento avvertito dalla popolazione non solo di Pozzuoli ma anche dei comuni limitrofi si era verificato nella serata dello scorso 2 dicembre con intensità 1,9.

