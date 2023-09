Terremoto Napoli, spopola il «kit di prima necessità»: dal pigiama al plaid, cosa comprende e quanto costa

Farsi trovare pronti a ogni evenienza. Ma anche fare di necessità virtù. Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei ha risvegliato vecchie paure nella popolazione locale, che già negli anni '80 ha vissuto l'incubo del terremoto. Nella zona di Pozzuoli, ma anche in numerosi quartieri dell'area occidentale di Napoli, stanno andando a ruba «kit di prima necessità», che alcuni negozianti hanno messo in vendita proprio nel caso in cui si verificasse una forte scossa con i cittadini costretti a scappare e a trascorrere la notte fuori.

Kit di prima necessità: cosa comprende e quanto costa

Un video su TikTok mostra il contenuto di uno di questi kit: un pigiama, un plaid, sei paia di calzini e tre slip.

Il prezzo? «Solo 19 euro», spiega la commessa del negozio nella clip. E aggiunge: «I kit di prima necessità stanno andando a ruba».

Un'occasione di business, certamente, colta in un momento di panico generale della popolazione. Ma anche un servizio utile per chi, malauguratamente, dovesse davvero trovarsi a trascorrere la notte fuori casa. Fare di necessità virtù, appunto.