Terremoto Cesena e Forlì, scossa di 4.3 avvertita anche a Rimini e Riccione: scuole evacuate

Terremoto tra Forlì e Cesena. Una nuova forte scossa in Romagna è stata avvertita alle 11.45 di oggi in tutto il territorio regionale. La magnitudo è compresa tra 3.8 e 4.3 con epicentro nel cesenate. In mattinata erano state registrate altre 4 scosse in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44, poi nella zona di Gambettola alle 6.22 e alle 7 (magnitudo 2.1 e 3.5) e ancora Cesenatico alle 7.08 (magnitudo 2.1). Sono alcuni giorni che la terra trema in Romagna con terremoti avvertiti dalle persone, ma senza danni.

Terremoto, scosse in Romagna a Cesenatico e Gambettola: la più forte di magnitudo 3.2 Scosse avvertite anche a Rimini

A Cesenatico e a Rimini studenti fuori dalle scuole

A Cesenatico gli studenti sono stati fatti uscire dalle scuole. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Gozzoli. Insieme alla Protezione civile, sono in corso verifiche sugli edifici e su eventuali danni. Anche a Rimini, dove la scossa è stata avvertita distintamente, i tecnici degli uffici comunali stanno facendo sopralluoghi nelle scuole per verificare la situazione.