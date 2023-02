Terremoto nei pressi dell'Etna. Registrata una scossa di Magnitudo 3.2: cosa è successo?

Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 12.16 sul versante Est dell'Etna. L'ipocentro è stato localizzato dall'Ingv di Catania a due chilometri a ovest di Milo e a una profondità di 10 chilometri. L'evento è stato avvertito in diversi paesi dell'aera. Non si hanno segnalazioni di danni a cose o persone.



Il terremoto è stato sentito in modo particolare a santa Venerina, Linguaglossa, Zafferana Etnea, Valverde, riposto e Giarre. Proprio a Giarre gli alunni del plesso scolastico di via Aldo Moro del 1° Istituto comprensivo gli alunni, sono stati fatti uscire per precauzione. Più un' esercitazione che una situazione di pericolo.

Il movimento tellurico è stato registrato dai sistemi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Il terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 2 km W Milo (CT), il 28-02-2023 11:16:21 (UTC) 1 ore, 3 minuti fa e il28-02-2023 12:16:21 (UTC +01:00) ora italiana. Le coordinate geografiche (lat, lon) sono: 37.7320, 15.0960 ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa Ingv-Oe (Catania).