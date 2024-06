Terremoto Campi Flegrei oggi, nuovo sciame sismico nella notte: la scossa più forte di magnitudo 3.7 alle ore 4,09

Tornano a tremare i Campi Flegrei svegliando la popolazione nel cuore della notte. Uno sciame sismico con epicentro nella zona della Solfatara con i due terremoti più forti il primo alle ore 3,52 di magnitudo 3.5 ad una profondità di 2,2 chilometri seguito da uno nella stessa ora di magnitudo 3 e il secondo più forte alle ore 4,09 di magnitudo 3.7 ad una profondità di 2,6 chilometri seguito da altri due eventi alle ore 4,10 di magnitudo 2.4 e alle ore 4,17 di magnitudo 2.3.

La sala di Napoli dell'Ingv ha registrato, finora, in via preliminare 15 terremoti. Entrambi gli eventi tellurici più intensi sono stati avvertiti anche in alcuni quartieri di Napoli con Bagnoli, Fuorigrotta, Agnano, Pianura così come a Posillipo e nella zona collinare del Vomero. «Sono stati due terremoti intensi con le abitazioni che oscillavano, ci siamo svegliati nel cuore della notte, speravamo che il fenomeno fosse diminuito dopo le scosse del 20 maggio scorso ed, invece, non è affatto così. Ora abbiamo paura e non riusciamo più a dormire», hanno dichiarato alcuni residenti della zona di Agnano Pisciarelli.

Dall'inizio dell'anno sono stati 3.700 i terremoti registrati nei Campi Flegrei.

L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che nel solo mese di maggio sono stati rilevati 1.525 eventi tellurici e che è stato il mese con il più alto numero di sisma dall'inizio della crisi bradisismica del 2005.

Mentre, per quanto riguarda il bradisismo nell'ultima settimana è stato registrato il sollevamento di 1 centimetro alla stazione del Rione Terra.

Dall'inizio dell'anno la terra si è sollevata di 8,5 centimetri, mentre, dall'inizio della crisi bradisimica e cioé novembre 2005 è di 1 metro e 27 centimetri il sollevamento rilevato.

«Comprendo che non sia facile, dopo alcuni giorni di tregua, registriamo purtroppo nuove scosse - ha dichiarato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli -. Sono a disposizione dei miei concittadini per qualsiasi esigenza o segnalazione. Il nostro centro operativo comunale della Protezione Civile al momento non ha registrato danni a persone o cose».