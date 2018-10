«Mi auguro che nella Conca le voci prima di girare valutino le conseguenze». L'assessore Sonia Bertocco mette a tacere così le indiscrezioni che circolavano da settimane sul suo curriculum. «Non ho mai dichiarato di essere un ingegnere» aggiunge l'assessore Bertocco che già aveva spiegato al Messaggero di essere diplomata al Liceo Donatelli di Terni.



«Un curriculum scolastico verificabile e un curriculum professionale verificabile, ma sopratutto sono una persona che si è messa in prima linea per poter dare un contributo alla sua città», aggiunge l'assessore Bertocco in risposta alle indiscrezioni che continuavano a circolare sulla sua maturità conseguita o meno. «Non pretendo di essere apprezzata da tutti ma il rispetto che offro a tutti a prescindere dall'ideologia politica sarebbe almeno gradito», conclude la Bertocco.

