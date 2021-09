Non sembra quasi vero, ma la dea bendata è tornata a baciare per la seconda volta in meno di un anno la tabaccheria di Anita Di Teodoro a Villa Pavone (Teramo) dove mercoledì una famiglia, probabilmente della zona, ha vinto un milione di euro al Million Day. A comunicare ai titolari della ricevitoria la maxi vincita stavolta sono stati proprio i fortunati con una telefonata di ringraziamento. Un gesto che ha commosso la signora Anita,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati