Tempesta Mediterranea, dove e quando: crollo delle temperature e rischio nubifragi. Le previsioni

Tempesta Mediterranea in arrivo. Questa settimana si prospetta piuttosto agitata dal punto di vista meteorologico. Come indicato dall'ecmwf, ci sarà una prima fase di maltempo significativo con neve a bassa quota.

poi in una seconda fase, dove potrebbe verificarsi una vera e proprio incursione d'aria molto fredda. Vediamo ora dove e quando, con le previsioni del meteo.it.

Meteo, arriva il freddo: neve, piogge e gelate sull'Italia. Calano le temperature: gli scenari da Nord a Sud

Dove arriverà

Dopo un breve periodo di tempo stabile e asciutto previsto per Lunedì 20 Novembre, si prevede un rapido peggioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Una profonda depressione, alimentata da masse d'aria di origine polare-marittima, causerà un cambio drastico nella circolazione a livello continentale. Tale meccanismo attiverà correnti fredde provenienti dalla Porta del Rodano, che favoriranno la nascita di una tempesa capace di generare precipitazioni intense, abbondanti e forti raffiche di vento.

Quando

Da Martedì 21 le prime piogge si mostreranno abbastanza evidenti. Dove? Dapprima sulle regioni del Centro, specie su quelle adriatiche, e in Emilia Romagna dove il maltempo insisterà per gran parte della giornata. Entro sera alcune piogge raggiungeranno anche la Campania. Attenzione anche alla neve che inizierà a imbiancare l'Appennino a quote via via più basse.

Le previsioni

Mercoledì 22 si farà sentire ulteriormente la circolazione ciclonica, con un deciso rinforzo dei venti dai quadranti Nordorientali. Il tempo peggiore lo troveremo sul lato adriatico del Centro, mentre nel corso della giornata arriveranno delle piogge anche al Sud a carico soprattutto dell'area del basso Tirreno. Attenzione alla neve, che sull'Appennino centrale scenderà diffusa. Tornerà invece il sereno su tutto il Nord e sul resto del Centro, ma in un contesto frizzante e ventoso. Giovedì 23 il vortice ciclonico scenderà di latitudine andando a collocarsi a sud della Sicilia. Per questa ragione il maltempo andrà a colpire le regioni meridionali segnatamente l'area ionia e ovviamente la Sicilia. Su questi settori sono attesi dei nubifragi.