Tav, Torino in piazza: flash mob per sostenere l'opera

Torino torna in piazza, due mesi dopo la prima manifestazione, con un flash mob per dire sì alla Tav. «Per la seconda volta i cittadini sono in piazza, a Torino, per ribadire il loro sì alla Tav. Questo dice molto, è già un referendum». Lo affermano Patrizia Chiazza e Roberta Castellina, due delle cosiddette 'madamin' animatrici del falsh mob di questa mattina con l'ex sottosegretario Mino Giachino. «Ci fa piacere - sottolineano - che molte forze politiche abbiano deciso di aderire, Lega inclusa - aggiungono -. Noi però abbiamo chiesto che non ci siano bandiere di partito, perché la Torino-Lione è un'opera di tutti».

Tutti senza simboli di partito, per una iniziativa che vuole essere apartitica. Non è previsto un palco, né sono in programma discorsi ufficiali. «Saremo tutti noi e tutto il territorio a far sentire la nostra voce per richiamare il Governo alla responsabilità di decidere al più presto sbloccando i lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione», dicono le madamin, che con l'ex sottosegretario Mino Giachino hanno organizzato la mobilitazione.

