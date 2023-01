Tassista juventino rifiuta 100mila euro per la sua Fiat Ulysse con 170 autografi di calciatori e dirigenti

Un tassista juventino ha rifiutato ben 100mila euro per il suo taxi, una Fiat Ulysse dal valore di qualche migliaia di euro. Tommy Agosta non ha ceduto al denaro, perché la sua auto è un vero e proprio cimelio. Nel taxi, infatti, ci sono circa 170 autografi di giocatori e dirigenti della Juve, tra i quali spiccano quelli di Platini, Ronaldo, Cannavaro, Boniperti ed addirittura Gianni Agnelli.

Roma, premio ai tassisti che scortavano i medici durante il Covid

L'offerta del principe arabo, pronto a sborsare una tale cifra per il taxi di Tommy, non è bastata a convincere l'uomo che ha deciso di rispedire al mittente la proposta del principe. Agosta, come ha raccontato a Studio Aperto, ha detto no, volendo a tutti i costi proteggere quello che è a tutti gli effetti un museo sportivo su quattro ruote.