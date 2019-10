SuperEnalotto, il vincitore dei 209 milioni ritira il premio: dopo due mesi domanda presentata

Complimenti al vincitore che ieri, martedì 13 agosto, ha acciuffato il Jackpot più alto di sempre, 209.000.000€, con una giocata effettuata a Lodi presso il punto di vendita Sisal Bar Marino situato in via Cavour, 46! 👍😀🍀🍀🐞🐞 — SuperEnalotto Sisal (@Superenalotto) August 14, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giocata di 2 euro, una vittoria record da, due mesi per riscuoterla. Alla fine, è successo., concessionaria del SuperEnalotto , ha reso noto oggi che è stata presentata domanda per le procedure di ritiro del Jackpot vinto lo scorso 13 agosto al Bar Marino di Lodi . La vittoria è la più alta della storia. La richiesta è stata fatta da un ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l'assoluto anonimato.La vincita è stata registrata grazie a un sei dei record, centrato lo scorso agosto dopo oltre un anno. La sestina vincente era: 7, 32, 41, 59, 75, 76, jolly 21, superstar 11. Il record precedente era di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Tra un primato e l'altro sono passati 3.167 giorni, durante i quali il 6 è stato centrato 28 volte.