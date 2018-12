Gioca al Superenalotto e vince 100mila euro grazie all'estrazione speciale

di ​Marco Di Caterino

Frattamaggiore. Natale ricco per un anonimo giocatore del superenalotto, che si porta a casa 100 mila euro. La vincita a Frattamaggiore, presso la tabaccheria Volpicelli nella centralissima Via Roma. Ieri accanto all’estrazione tradizionale del superenalotto, i Monopoli ne hanno effettuata un’altra straordinaria e che ha riguardato solo cento biglietti giocati, ed estratti a casaccio dal cervellone che ha scelto tra le centinaia di migliaia di giocate solo leggendo il codice a barra stampato sulla bolletta. “Siamo naturalmente felici per questa vincita – dicono i titolari della fortunata tabaccheria - ma non sappiamo chi ha effettuato la giocata, registrata nel tardo pomeriggio di sabato”. Speriamo che il vincitore del gruzzolo non butti via la bolletta giocata, perché magari non ha “azzaccato” nessuno dei numeri della sestina. Sarebbe un'atroce beffa.