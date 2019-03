Superenalotto, vince 70mila euro e non se ne accorge: quando lo avvisano lui scoppia a piangere

SuperEnalotto e tutto sarebbe svanito nel nulla: si è presentato oggi per la riscossione della vincita realizzata nel concorso n.150 di sabato 15 dicembre 2018, accompagnato dal padre, il vincitore della provincia di



Superenalotto, a Lecce è caccia al vincitore: ha solo 9 giorni per riscuotere Aveva ancora solo 2 giorni per riscuotere la vincita da oltre 70mila euro ale tutto sarebbe svanito nel nulla: si è presentato oggi per la riscossione della vincita realizzata nel concorso n.150 di sabato 15 dicembre 2018, accompagnato dal padre, il vincitore della provincia di Lecce che, ricorda Agipronews, con un bonus da 2 euro, ha giocato online su Sisal.it a SuperEnalotto. «Quando pensi alla fortuna, pensi di trovare 10 euro nella tasca di un vecchio pantalone e ti senti già felice. Quello che non puoi prevedere, come nel mio caso, è che sia ostinata e che abbia fatto di tutto per raggiungermi, con sms, mail, notifiche personalizzate sulla app SuperEnalotto, segnalazioni sui media e una raccomandata, quella che temevo di aprire immaginando di aggiungere una nuova voce alla lista delle cose da pagare», ha detto il vincitore che, semplicemente, si era dimenticato di controllare la sua giocata su sisal.it o sulla app.

Una volta appreso della vincita, la sua emozione è stata fortissima e ha incominciato a piangere e a svegliare in piena notte i suoi parenti per condividere la gioia. Con la vincita si concederà qualche giorno di vacanza, forse comprerà un’auto e sistemerà casa. Soprattutto li conserverà per il suo futuro. «Vorrei acquistare una jacuzzi per il bagno ma non posso permettermela. La jacuzzi è grande come casa mia! L’importante è sorridere alla vita e accontentarsi di quello che si ha. E io ho ricevuto tanto, non solo dalla vincita, ma giorno per giorno dall’amore di tutte le persone che mi vogliono bene», ha detto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA