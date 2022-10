Superenalotto, estrazione di oggi lunedì 31 ottobre 2022. Il Lotto slitta a mercoledì 2 novembre

Superenalotto, estrazione di oggi lunedì 31 ottobre 2002. Alle 20 seguiremo in diretta l'estrazione del Superenalotto che da martedì 1 novembre è stata anticipata a stasera per via della festività di Ognissanti. A seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla quota di 298 milioni e 500 mila euro. Diverso il discorso per il Lotto, la cui prossima estrazione è prevista per mercoledì 2 novembre. Per martedì 1, giorno di Ognissanti, non sono previste estrazioni.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

Lotto, cosa succede

Come si legge sul sito di Lottomatica la prossima estrazione del Lotto slitta a mercoledì 2 novembre 2022. Insomma, a causa delle festività il calendario delle estrazioni ha subito come sempre accade delle variazioni. Superenalotto e Lotto torneranno regolarmente insieme con le estrazioni di giovedì 4 novembre 2022.