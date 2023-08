Superenalotto di Ferragosto, l'estrazione di lunedì 14 agosto 2023: nessun 6 né 5+

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di Ferragosto. Oggi lunedì 14 agosto 2023 su Gazzettino.it in diretta in tempo reale dalle ore 20 tutti i numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che, assegna oggi un montepremi da 40,7 milioni di euro.

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI LUNEDÌ 14 AGOSTO 2023

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Come abbiamo scritto in apertura, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno, oggi lunedì 14 agosto 2023 ci sono in palio 40,7 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

6 28 46 64 77 82

Numero Jolly 20, Numero Superstar 15

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Le quote del Concorso

Superenalotto/Superstar n.103 di oggi:



SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 9 totalizzano Euro: 16.487,55

Punti 4: 531 totalizzano Euro: 315,30

Punti 3: 16.821 totalizzano Euro: 28,01

Punti 2: 263.238 totalizzano Euro: 5,36



SUPERSTAR

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 12 totalizzano Euro: 31.530,00

Punti 3SS: 254 totalizzano Euro: 2.801,00

Punti 2SS: 3.919 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 26.255 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 61.095 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 86 totalizzano Euro: 4.300,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 12.962 totalizzano Euro:

38.886,00

Vincite WinBox 1: 1.764 totalizzano Euro: 44.100,00

Vincite WinBox 2: 190.126 totalizzano Euro: 386.200,00



Totale vincite Seconda Chance: 13.048

Totale vincite WinBox: 191.890



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 41.400.000,00